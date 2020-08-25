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MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin yaz dönemi özür durumu tayin sonuçlarını açıkladı
 25 Ağustos 2020 00:17
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MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı özür durumundan tayin sonuçlarını saat 23:54 itibariyle açıkladı. İşte Bakanlıktan yapılan açıklama

2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları

Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Özür durumu tayin sonuçlarını memurlar.net forumunda konuşabilirsiniz. Tıklayınız.

Memurlar.Net
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