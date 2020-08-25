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Dere yataklarına HES yapmak yanlış mı?

Giresun'daki sel sonrasında dere yataklarına yapılan HES'ler eleştirilmeye başlandı. Ancak konunun uzmanları, HES'lerin, eleştirilerin aksine sel tutucu özelliği olduğuna dikkat çekiyorlar.
 25 Ağustos 2020 01:08
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Dere yataklarına HES yapmak yanlış mı?

Giresun'daki sel sonrasında, HES'ler eleştirilmeye başlandı. Ancak uzmanlar HES'lerin sel tutucu özelliği olduğuna dikkat çekiyorlar. Uzmanlar Çanakçı deresi üzerine kurulan HES inşaatının henüz tamamlanmadığını, tamamlanmış olsa kapakların kapalı olması nedeniyle, gelen suyun baraj içinde tutulacağını belirtti.

Anadolu'nun ilk uygarlıklarının da, suyu hızını kesmek için sel kapanları yaptıklarına dikkat çekiliyor.

Memurlar.Net
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