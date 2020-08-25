İletişim Başkanı paylaştı. Erdoğan'lı Kızılelma klibi paylaşım rekoru kırdı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter adresinden Kızıl Elma klibi paylaştı. 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri öncesi paylaşılan klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.
|25 Ağustos 2020 01:40
|Yazdır
İletişim Başkanı Fahrettin Koca, 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri öncesi twitter adresinden Kızıl Elma klibi paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Fetih Süresi'ni okuduğu klip için Koca şunları söyledi:
"Bizim için #Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?
25 Ağustos 2020 01:42
|Bakan Pakdemirli'nin, Kozan yangını mesaisi, geç saatlere kadar devam etti
25 Ağustos 2020 00:27
|Sözcü İbrahim Kalın: Doğalgaz keşiflerinin başındayız
25 Ağustos 2020 00:21
|25 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
25 Ağustos 2020 00:01
|Almanya'dan alınan tren setleri Türkiye'ye getiriliyor
24 Ağustos 2020 22:56
|Ali Erbaş: Cuma günü Kariye Camii ile ilgili toplantı yapacağız
24 Ağustos 2020 21:15
|Abdullah Ağar: S-400'lerin ardından SU-35'ler gelebilir
24 Ağustos 2020 21:13
|Erdoğan: İnşallah müjdenin devamı gelecek
24 Ağustos 2020 19:45
|Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı
24 Ağustos 2020 19:32
|Bakan Murat Kurum, afetzedelerle görüştü
24 Ağustos 2020 18:30