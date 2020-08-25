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Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Hatipoğlu'nun Facebook hesabından tedavi gördüğü belirtilerek dua istendi.
 25 Ağustos 2020 01:42
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Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama kafaları karıştırdı. Tedavi gördüğünü ve dua istediğini söylemesi üzerine Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından akşam saatlerinde yapılan bir açıklama, ünlü ilahiyatçının koronavirüse yakalandığı yorumlarına neden oldu.

İşte Hatipoğlu'nun hesabından yapılan o paylaşım;

'Ya Şafi... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..''

O iddia yalanlandı

Hatipoğlu'na ilişkin ilk açıklama ise asistanından geldi. Haberler.com'a yapılan açıklamada Hatipoğlu'nun testinin negatif çıktığı, ciğerlerinde çıkan bir sorun nedeniyle tedavi gördüğü ve evinde dinlendiği kaydedildi.
Memurlar.Net
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