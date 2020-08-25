Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?
Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Hatipoğlu'nun Facebook hesabından tedavi gördüğü belirtilerek dua istendi.
|25 Ağustos 2020 01:42
|Yazdır
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama kafaları karıştırdı. Tedavi gördüğünü ve dua istediğini söylemesi üzerine Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.
Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından akşam saatlerinde yapılan bir açıklama, ünlü ilahiyatçının koronavirüse yakalandığı yorumlarına neden oldu.
İşte Hatipoğlu'nun hesabından yapılan o paylaşım;
'Ya Şafi... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..''
O iddia yalanlandı
Hatipoğlu'na ilişkin ilk açıklama ise asistanından geldi. Haberler.com'a yapılan açıklamada Hatipoğlu'nun testinin negatif çıktığı, ciğerlerinde çıkan bir sorun nedeniyle tedavi gördüğü ve evinde dinlendiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İletişim Başkanı paylaştı. Erdoğan'lı Kızılelma klibi paylaşım rekoru kırdı
25 Ağustos 2020 01:40
|Bakan Pakdemirli'nin, Kozan yangını mesaisi, geç saatlere kadar devam etti
25 Ağustos 2020 00:27
|Sözcü İbrahim Kalın: Doğalgaz keşiflerinin başındayız
25 Ağustos 2020 00:21
|25 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
25 Ağustos 2020 00:01
|Almanya'dan alınan tren setleri Türkiye'ye getiriliyor
24 Ağustos 2020 22:56
|Ali Erbaş: Cuma günü Kariye Camii ile ilgili toplantı yapacağız
24 Ağustos 2020 21:15
|Abdullah Ağar: S-400'lerin ardından SU-35'ler gelebilir
24 Ağustos 2020 21:13
|Erdoğan: İnşallah müjdenin devamı gelecek
24 Ağustos 2020 19:45
|Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı
24 Ağustos 2020 19:32
|Bakan Murat Kurum, afetzedelerle görüştü
24 Ağustos 2020 18:30