Sıcaklık iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak - Haritalı
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
|25 Ağustos 2020 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bu mesaj 'cepte kalmasın'
25 Ağustos 2020 08:36
|Acil durum hastaneleri pandeminin yükünü hafifletiyor
25 Ağustos 2020 07:59
|Virüste 4-12. gün arası en kritik dönem
25 Ağustos 2020 07:06
|Kocaeli TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 ölü
25 Ağustos 2020 06:00
|İlçe MEM personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
24 Ağustos 2020 22:18
|Yanlış bilginin baş sorumlusu haber programları
24 Ağustos 2020 22:03
|Koronavirüs hastalığı kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı
24 Ağustos 2020 22:00
|Bu ilde HES kodu olmayan düğünlere giremiyor
24 Ağustos 2020 21:59
|Testi pozitif çıkan şahıs yolcu otobüsünde yakalandı
24 Ağustos 2020 21:46
|Bilim insanları: Anne sütü virüsü engelleyebilir
24 Ağustos 2020 21:30