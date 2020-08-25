Atina'ya Girit mesajı: Donanmadan askeri eğitim

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sürüyor. Meis açıklarında çalışmalarını sürdüren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin görevi önceki gün Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi (SHOD) Dairesi tarafından yayınlanan Navtex ile 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Oruç Reis, donanma eşliğinde faaliyetlerine devam ederken Yunanistan, Oruç Reis'e karşı yeni bir Navtex yayınladı. Bugün yürürlüğe girecek olan Navtex, 27 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Yunan ordusu, Oruç Reis'in görev yaptığı Girit, Kerpe, Rodos ve Meis'in güneyini de kapsayacak bir alanda 'atışlı' hava ve deniz tatbikatı gerçekleştirecek.

Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.



NELER OLMUŞTU?

Türkiye, uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak 21 Temmuz'da Antalya Kaş'a 2.1 kilometre mesefade bulunan Meis Adası civarında sismik araştırma yapmak için Navtex ilan etmişti. Duyurunun ardından kırmızı alarm veren Yunan donanmasının yüzde 85'i Oruç Reis'in çalışmalarına karşı Ege'ye konuşlandırıldı.

ALMANYA ARAYA GİRDİ

Bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından Almanya Başbakanı Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesinin ardından Yunanistan, Türkiye ile çözümü masada konuşmak istedi. Bu süre zarfında Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye ile anlaşma yapabileceklerini söyleyerek Ege ve Akdeniz'de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi için Lahey'e gitmeyi teklif etti. Miçotakis, aynı gün Mısır ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladı. Ardından yaptığı açıklama ile gerilimi tırmandırmak isteyen Miçotakis, söz konusu anlaşmanın meşru olduğunu savunarak, "Doğu Akdeniz'de yeni bir realite yarattık" dedi.

ANLAŞMA YOK HÜKMÜNDE

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ından Yunanistan'a tepki gecikmedi. Dışişleri, "Türkiye için yok hükmündedir" dediği anlaşmayı tanımadığını ilan etti. Ankara, çıkarlarını 'sahada ve masada koruyacağını' duyururken Deniz Kuvvetleri, Türkiye karşıtı cephenin girişimine tatbikat ilanıyla meydan okudu: Savaş gemileri 10-11 Ağustos'ta Antalya açıklarında Rodos ve Meis adaları arasında atışlı tatbikat gerçekleştirdi. Ardından Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi( SHOD) dairesi Antalya istasyonunundan yayınlanan Navtex ile Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler 10-23 Ağustos tarihleri arasında çalışmaları için görevlendirildi. Önceki gün yayınlanan Navtex ile Oruç Reis'in görev süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Talha Menteş