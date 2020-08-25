AK Parti 'Aile Araştırma Merkezleri' kuruyor
|25 Ağustos 2020 07:14
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Aile Araştırma Merkezleri için üniversitelerle iş birliği yapılacak. Üniversitelerde bu merkezlerin kurulması sağlanacak. Aile Araştırma Merkezlerinde, aile içerisinde yaşanan sorunların yanı sıra, gençlerin aile kurma konusunda doğru bilinçlenmesi için de çalışmalar yapılacak. Ayrıca, aile kurumunu canlı tutmak ve bireyleri doğru yönlendirmek için yeni projeler üretilecek. Merkezlerde, akademik çalışmalar da gerçekleştirilecek. Alanında uzman kişilerin yanı sıra, hukuk öğrencileri de görev alacak.
"HEDEF BİLİNÇ OLUŞTURMAK"
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Çok sayıda Kadın Araştırma Merkezi olduğunu, ancak Aile Araştırma Merkezleri'nin hiç olmadığı tespit ettik. Toplumun güçlenmesi ailenin güçlenmesiyle, ailenin güçlenmesi de kadının güçlenmesiyle oluyor. Bunlar birbirinden bağımsız değil. Burada farkındalığı artırarak, bir bilinç oluşturmak istiyoruz" dedi.
Öte yandan, AK Parti'nin, 2002'den bu yana kadınlarla ilgili vadedilen projelerin ne kadarının hayata geçirildiğiyle ilgili bir çalışma yaptığı da öğrenildi. Çalışma tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Ebru Karatosun
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