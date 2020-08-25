Trump'tan Rahip Brunson ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
|25 Ağustos 2020 07:18
|Yazdır
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ilk gününde yayınlanması için, Beyaz Saray'da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu ya da rehin tutulan 6 vatandaş ile bir söyleşi gerçekleştirdi.
Yaklaşık 50 ülkede tutuklu ya da rehin tutulan vatandaşlarını geri döndürdüklerini vurgulayan Trump'ın misafirleri arasında, İzmir'de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson da vardı.
"Şunu söylemeliyim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi." ifadesini kullanan Trump, Brunson'ın "suçsuz" olduğunu savundu.
Trump, "Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız. Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın." diye konuştu.
Brunson ise bunun üzerine, "Türk halkını seviyoruz." ifadesini kullandı ve serbest bırakılması için yaptıklarından dolayı ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Pandemi turizmde 120 milyon kişinin işsiz kalmasına neden olabilir
25 Ağustos 2020 08:45
|Yunanistan ile restleşme devam ediyor
25 Ağustos 2020 07:25
|Almanya, Fransa için seyahat uyarısı yayınladı
24 Ağustos 2020 23:51
|İlk kez virüsü yenen bir kişi, tekrar koronaya yakalandı
24 Ağustos 2020 23:47
|Yüksek tansiyon ilaçları Kovid-19'u hafifletiyor mu?
24 Ağustos 2020 18:01
|İngiltere Başbakanı Johnson: Çocuklarınızı okula gönderin
24 Ağustos 2020 17:34
|Rusya'nın koronavirüs aşısını alan ilk ülke belli oldu
24 Ağustos 2020 17:25
|DSÖ: Tünelin ucunda ışık göründü, aşı son aşamada
24 Ağustos 2020 15:46
|Virüs önlemlerine uyulmayan ülkelerde ölüm oranı 13 kat fazla
24 Ağustos 2020 13:44
|DSÖ'den 12 yaş üzeri çocuklar için maske açıklaması
24 Ağustos 2020 09:25