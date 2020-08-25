Yunanistan ile restleşme devam ediyor
|25 Ağustos 2020 07:25
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Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanına karşılık veren Yunanistan, sıcak bölgede savaş gemileri ve jetlerin katılacağı bir tatbikata girişiyor. BAE'nin dört savaş uçağıyla yer aldığı tehlikeli gösteride iki ABD gemisi de bulunuyor. Yunan basını, Atina'nın Paris'le 12 Rafale jeti alımı için görüştüğünü, İspanya ve İngiltere'nin de fırkateyn desteğine hazırlandığını yazdı.
PUSUDA BEKLEDİ
Yunanistan günlerdir bekliyordu. Türkiye, 23 Ağustos akşamüstü, sürenin bitmesine saatler kala, Atina'yı ters köşede bırakan kararı ilan etmişti. Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arayan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin çalışma süresi, yeni NAVTEX ilanıyla dört gün daha uzatıldı. Bunun üzerine Yunanistan, daha önce yaptığı gibi karşı NAVTEX açıkladı.
Yunan medyası, Atina NAVTEX'inin bu sabah başlayıp tıpkı Türkiye gibi 27 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti. Kathimerini gazetesi, iki ülkenin de faaliyet alanı ilan ettiği bölgede Yunanistan'ın Girit, Karpathos, Rodos ve Meis adasının güneyini kapsayan bir tatbikata girişeceğini bildirdi.
BAE'DEN "JET" KATILIM
Yunan devlet televizyonu ERT'ye göre, BAE, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat için Girit Adası'ndaki stratejik Suda Limanı'na F-16 savaş uçaklarını gönderiyor. Türkiye ile gerilim yaşayan BAE, Doğu Akdeniz'de Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki ortaklığa desteğini tırmandırıyor.
ANKARA'DAN ANINDA CEVAP
Yunanistan'ın bu tahriklerine Türkiye kayıtsız kalmadı. Gemilerimizin bugün Girit'in güneyinde tatbikat yapacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Türk ve müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü (bugün), Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir.
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