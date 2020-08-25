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S-400'ler Türkiye'de üretilecek

Ankara ve Moskova, S-400 hava savunma sistemlerinde yakında teknoloji transferi ile ortak üretime geçebilir. Görüşmeler sürerken, ikinci paket S-400'lerin, teslim edilen ilk partiden farklı olacağı belirtiliyor
 25 Ağustos 2020 07:40
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S-400'ler Türkiye'de üretilecek

Türkiye ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemleri konusunda teknoloji transferi ve ortak üretim gündemde. Rusya'dan yapılan son açıklamalarda S-400'lere ilişkin Türkiye'ye ile ikinci anlaşmasının yapıldığı belirtiliyordu; ancak konu henüz netlik kazanmadı. Bununla birlikte Ankara ve Moskova'nın anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği, S-400'ün ikinci paketinin, Türkiye'ye teslim edilen ilk partiden farklı olacağı belirtiliyor.

Geçen yılki ilk partinin 'doğrudan alım' şeklinde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yeni pakette teknoloji transferi ile birlikte ortak üretim süreçlerinin de başlayacağına işaret ediyor. S-400'ün teknoloji paylaşımı, yazılım entegrasyonu gibi bir dizi yerlileştirme adımlarının atılacağı, özellikle füzelerin bir kısmının, Türkiye'de üretiminin gündemde olduğu kaydediliyor.

Türkiye'nin acil hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyen askeri kaynaklar, S-400 alımında Rusya'nın teknoloji transferi paylaşacağına dikkat çekiyor. ABD'li yetkililer ise, rakip Patriot sistemlerinin teknoloji paylaşımına gönüllü olunmadığını dile getirmişti. Teknoloji transferini başından beri isteyen Ankara "Türkiye için hava savunma sistemlerinin olmazsa olmazı teknoloji transferi" görüşünü koruyor.

Rusya, ileri teknoloji S-400'ler için Türkiye'ye cazip bir teklif sunmuş ve fiyat, teslimat, ortak üretim ve teknoloji transferinde Türkiye'nin beklentilerini karşılamıştı. 2017 Eylül'ünde Türkiye, Rusya'dan S-400 almak üzere 2,5 milyar dolar tutarında anlaşma imzalamış, ilk teslimat geçen sene yapılmıştı.

Selçuk BÖKE

Türkiye
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