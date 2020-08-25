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Okulda herkese HES koduyla takip

Teknik donanımı eksik öğretmen ve öğrenciler için, "EBA Destek Noktaları" oluşturuldu. MEB öğretmenlerin sağlık durumları konusunda detaylı rapor hazırladı. Okulla ilgili herkesin HES kodlarıyla takibi sağlanacak, risk durumunda bildirim yapılacak.
 25 Ağustos 2020 07:50
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mevcut sağlık durumları konusunda detaylı rapor hazırladıklarını, kronik hastalığı bulunan ya da 60 yaşın üzerinde olan öğretmenlerin hepsiyle ilgili bilgiye sahip olduklarını belirterek, "Bu öğretmenlerimizin en az riskle mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için imkanlarımızı seferber ederek tüm kolaylığı sağlayacağız" dedi.

Milliyet'in haberine göre: '2020- 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı'nın başlaması dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden meslektaşlarına seslenen Bakan Selçuk, uzun süreden beri başarmaya çalıştıkları eğitimde dijital dönüşümü bir musibetin oluşturduğu şartların sağladığını anlattı.

Selçuk, "Öyle görünüyor ki uzaktan eğitim az ya da çok mesleğimizin vazgeçilmez bir parçası olacak. Gösterdiğiniz özen ve öğrencilerinize her şekilde ulaşma çabanızı takdir ediyorum ve sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. TSE ile imzalanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü kapsamında kılavuz hazırlandığını söyleyen Selçuk, özetle şunları kaydetti:

Teknik destek

"Bu kılavuzu tamamlar nitelikte öğrenci, veli, yönetici ve öğretmen rehberleri de hazırladık. Bu rehberlerin hepsini dikkatle okuyarak öğrencilerinizi ve velilerinizi yönlendirmenizi özellikle rica ediyorum. Sizlerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim verebilmeniz için öğretmenlerimizden öğrencilerimize, servis personelinden temizlik personeline okulla ilgili herkesin HES kodları marifetiyle takibi sağlanacak, herhangi bir risk durumunda Sağlık Bakanlığımızla birlikte çalıştığımız yazılım aracılığıyla okullarımıza bildirim yapılacaktır. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin faydalanabileceği EBA Destek Noktaları oluşturuyoruz. Bu sayede teknik donanıma ihtiyacı olan öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Uzaktan eğitim imkanından yararlanamayan öğrenci ve öğretmen sayımızı en aza indirmek gayreti içerisindeyiz. Uzaktan eğitim nedeniyle öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerinde tamamlayamadığımız ne varsa 21 Eylül'e kadar bunlar için gerekli plan ve programları hazırlayarak okullarımızın kapılarını birlikte açacağız. Hiçbir imkan olmasa dahi gülümseyerek, hatır sorarak, gönül alarak görevimize sahip çıkmış oluruz. Lütfen gülümsemenizi esirgemeyin birbirinizden ve öğrencilerden."

'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var'

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin veli, öğrenci, öğretmenlerin görüşlerini almak üzere, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" isimli paylaşım sitesini hayata geçirdiklerini söyledi. "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" konulu değerlendirme toplantısına katılan Selçuk, "Sadece uzman ya da akademisyen görüşü almak değil; bunu velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin görüşleriyle desteklemek niyetindeyiz. Bundan faydalanabilmek için de 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' isimli uygulamayı hayata geçirdik. Bir mikro site açtık. Her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri bunu değerlendirmek istiyoruz. Uzaktan eğitimi bir zorunluluk ya da zaruret olmanın ötesinde artık bundan sonra yeni normalin gereği biçiminde algılamamız söz konusu. Uzaktan eğitim salgından sonra da eğitim sistemimizin kalitesini artırma noktasında araçlarımızdan bir tanesi olacaktır" diye konuştu.
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