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İbrahim Kalın: Yeni müjdeler gelebilir...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfinin Türkiye'yi enerjide yeni aktör haline getireceğini belirtirken, "Yeni müjdeler gelebilir, yeni rezervler, yeni sahalar ortaya çıkabilir. Keşif, Türkiye ekonomisine muazzam bir katkı sağlayacak" dedi.
 25 Ağustos 2020 08:11
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İbrahim Kalın: Yeni müjdeler gelebilir...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, son günlerde tartışılan kritik başlıklarda Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'a şu açıklamalarda bulundu:

BU MİLLİ BİR MESELE

"(Karadeniz'deki keşif) Son zamanların en güzel haberiydi. Türkiye'de herkesin sevinmesi gereken bir şey bu, siyasi görüşü ne olursa olsun ki muhalefetin de o tür açıklamaları oldu, iyi, memnuniyet verici. CHP'nin, İYİ Parti'nin açıklamaları da iyi, ülkemiz adına sevindirici, güzel. Böyle olmalı zaten, bu milli bir mesele. Sismik araştırma ve sondaj kabiliyetimizi Türkiye olarak arttıralım, Türkiye olarak dışarı bağımlı hale gelmeyelim istemiştik. Bu uzun ve meşakkatli bir iş. Bazen arama tarama faaliyetleri yıllarca sürüyor ama hiçbir şey bulamayabiliyorsunuz. Ama işte böyle bulduğunuz zaman da bütün o süreci taçlandıracak bir sonuca da dönüşebiliyor. Bir güzel anı paylaşmak isterim. Fatih gemisi Boğaz'dan geçip Karadeniz'e giderken Cumhurbaşkanımız Huber'den selam etmişti. Daha sonra geminin yakınına giderek 'Yolun açık olsun, uğurlar olsun' demişti. O uğurlu dua kabul oldu. Gemi gittikten 3 ay sonra bu güzel haberi aldık. Bu Türkiye'yi enerji sahasında yeni bir aktör haline getiriyor.

ARTIK ENERJİ ÜRETEN AKTÖR

Türkiye bugüne kadar enerjide transit ülkeyken artık enerji üreten aktör ülke haline gelecek. Teknik arkadaşlar bunun devamının geleceğini söylediler. Umarız bu yönde de güzel haberler gelmeye devam eder. Yeni müjdeler gelebilir, yeni rezervler, yeni sahalar ortaya çıkabilir. Bu yapılacak teknik çalışmalara bağlı. Bir diğer önemli konu da Türkiye'nin kendi coğrafyasına bakışında çok önemli bir değişim yaşandı. Bizim coğrafyamız, stratejik avantaja nasıl dönüştürülebilir diye baktı Cumhurbaşkanımız. Bunun güzel neticelerinden bir tanesini burada görmüş olduk. Tartışmasız kendi kıta sahanlığımızda çıkmış bir rezerv. Birkaç yıl içinde sorunsuz bir şekilde operasyonel hale gelecek. Türkiye ekonomisine, enerjisine muazzam bir katkı sağlayacak.

TÜRKİYE HEP YAPICI AKTÖR

Türkiye hep yapıcı bir aktör oldu. Şimdi bu enerji alanında yeni aktör haline gelmesi bizim başka yerlerde başka ülkelerle çatışacağımız anlamına gelmiyor. Tam tersine biz bunu artı bir değer olarak alıp tekrar hem enerji hem dış politikamızın yapıcı unsurlarından biri haline getirmek amacını güdüyoruz. Fakat Doğu Akdeniz'deki konu, tartışmalı alanlar, masada durmaya devam ediyor.
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