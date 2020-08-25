Bu kez de ağabeyi doktoru darp etti

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Kenanoğlu, görev yaptığı hastanede önceki gün COVID-19 karantinasında olan ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gelen Kibarcan Çakmak'ın şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Bu kez Çakmak'ın ağabeyi Nejdet Çakmak bir kafede oturan doktorların yanına geldi ve kardeşine yönelik şikayetlerini geri çekmelerini istedi. Çıkan tartışmada hakaret ve küfürler savuran Çakmak, Kenanoğlu'nun yanındaki doktor arkadaşını darp etti. Bunun üzerine iki doktor hastaneye giderek rapor aldı ve Necdet Çakmak'tan şikayetçi oldu. Doktor Kenanoğlu ve arkadaşı ifadelerinde tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.