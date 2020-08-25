Eczacılara şiddet anları kamerada

AİLE HEKİMLERİ: KRONİK HASTALIK RAPORU İÇİN YETKİMİZ YOK Aile Hekimleri Derneği Federasyonundan (AHEF) yapılan açıklamada, aile hekimlerine kronik hastalık raporu için başvuruların arttığını ancak kendilerinin böyle bir rapor vermeye yetkili olmadıkları belirtildi.