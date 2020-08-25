Bu mesaj 'cepte kalmasın'
Giresun'da aşırı yağışa karşı vatandaşları uyaran İçişleri Bakanlığı, bu kez cep telefonlarına SMS göndererek, olası afetlere karşı önlem alınmasını istedi.
|25 Ağustos 2020 08:36
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Bakanlık tarafından bölgede bulunan vatandaşların cep telefonlarına GSM operatörleri tarafından gönderilen mesajda, can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olmaları istendi.
İçişleri Bakanlığı mesajında, "Değerli Giresunlu Hemşehrilerimiz; Yoğun yağış, sel ve heyelanlardan etkilenen ilçelerimizde özellikle beton yolların altlarında boşalmalar olabileceği değerlendirildiğinden, can ve mal emniyeti açısından dikkatli olmanızı rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
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