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Kodlama yöntemiyle TSK'ya sızdılar

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik askeri okullara kodlama yöntemiyle sızılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı
 25 Ağustos 2020 10:00
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "2013 yılı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Alım Mülakat" sınavlarında örgütün mahrem üyeleri tarafından aday numaraları kodlanan adayların, TSK'ya yerleştirilmesine yönelik yeni isimler tespit edildi.

Savcılık, kodlanarak mülakat sınavına giren adaylara komisyon üyelerince yüksek notlar verilip askeri okullara kayıt yaptırmaları sağlanan ve örgütün mahrem sorumluları ile ankesör kaydı da bulunan 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda, 54 şüpheli yakalandı. Adliyeye çıkarılan 54 şüpheliden 35'i "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

HARP OKULU SORUŞTURMASI

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltı kararı verilen eski Kara Harp Okulu öğrencisi 42 zanlıdan 24'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nce düzenlenen operasyonda yakalandı. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'de gözaltına alınan kapatılan Bugün TV ve Kanaltürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Erkan Akkuş, dün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Akkuş emniyetten çıkarılırken "Bir şeylerin düzelmesini bekledik ama olmadı" dedi.

Yunus Emre Kavak
Sabah
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