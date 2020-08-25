Normalleşen işverene 1103 lira prim desteği

Pandemi sürecinde işyerinde kısa çalışma uygulamasına giden, işçilerini ücretsiz izne ayırmak zorunda kalan işyerlerine 12 milyar liralık normalleşme desteği için başvurular bugün başlıyor. Faaliyetlerine yeniden başlayan işverenlere işçi başına bin 103 lira prim desteği verilecek. Normal çalışmaya geçen çalışanların, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda işverenin ödeyeceği primlerden 1.103 lira mahsuplaşma yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceklerini söyledi.

BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe giren düzenleme kapsamında normalleşme desteği tanımlama ekranını bugün açıyor. Ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle prim desteği sağlanacak. Buna göre, kısa çalışmaya tabi tutulan ve ücretsiz izne çıkartılan işçiler için işçi başına aylık 1103,63 liraya kadar prim desteği verilecek. Prim desteği olarak hesaplanan tutar, işverenin SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilecek. Normalleşme desteği Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sektörel veya tüm sektörleri kapsayacak şekilde 6 aya kadar uzatılabilecek. Çalışanların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen sosyal güvenlik primlerinin işçi ve işveren payları, üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Normalleşme desteği kapsamında yapılacak maksimum ödemenin 12 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

PRİM DESTEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği verilen aylık ortalama gün sayısını, ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için de ücret desteği ödenen aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek. İşçilerin kısa çalışmada ya da ücretsiz izinde gösterildikleri dönemde çalıştırıldıklarının sonradan tespit edilmesi halinde bunlara yapılan ödemeler geri alınacak. Normalleşme desteği ödemeleri de gecikme cezası ve gecikme zammıyla tahsil edilecek.

İŞVEREN ŞU ADIMLARI İZLEYECEK

Destekten yararlanacak işyerleri, SGK'nın sitesine girip, 'e-SGK/İşveren/ İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama" ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Hazal Ateş