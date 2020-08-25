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Bu keşif Türkiye'yi üretim üssü yapar

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük gaz sanayide heyecan yarattı. İthal edilen gazın 12.4 milyar metreküpünü kullanan sanayi sektörü, "Bu gaz keşfiyle Türkiye sanayide üretim üssü olur" diyor
 25 Ağustos 2020 08:58
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Bu keşif Türkiye'yi üretim üssü yapar

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı sanayi dünyasında büyük heyecan yarattı. Zira geçen yıl 50 milyar metreküp doğalgaz ithal eden Türkiye, bunun 44.9 milyar metreküpünü iç piyasada tüketti, geri kalanını ise ihraç etti. İç tüketimin 14.5 milyarı konuta, 12.4 milyarı sanayiye, 11.2 milyarı elektrik üretimine, 6.8 milyarı ise diğer alanlara gitti.

YENİ YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇAR

Sanayicilerin hemen her alanda dile getirdiği yüksek enerji maliyetleri sorunu bu keşif ile önemli ölçüde azalacak. İş dünyasına göre bu halihazırda, Asya ülkelerine göre daha uygun maliyetli üretim imkanı sunan Türkiye için gerçek bir sanayi ve teknoloji devrimi başlatabilir. Gaz keşfinin, sanayi üretimi, ihracatı ve altyapısı olan bir ülke olarak Türkiye'yi üretim üssü haline getireceği belirtiliyor. İş dünyası temsilcileri, "Bazı ülkelerde enerji ucuz ama işgücü ve lojistik imkanı yok. Hem sanayileşmiş hem de kendi enerji kaynağı olan az sayıda ülke var. Bu nedenle üretimde yeni yatırımlar kaçınılmaz" açıklamasını yaptı. Sanayide en fazla doğalgaz tüketimi Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) gerçekleşiyor. Geçen yıl OSB'lerin doğalgaz tüketimi 3 milyar metreküpü buldu. Kimya da doğalgaz tüketiminin en fazla olduğu sanayi alanlarından biri oldu. Petrokimya dahil kimya sektöründeki doğalgaz tüketimi 1.9 milyon metreküpe ulaştı. Ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine sahip demirçelikte de doğalgaz yaygın biçimde kullanılıyor. Buradaki kullanım da 1.5 milyar metreküp.

Metin Can

Sabah
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