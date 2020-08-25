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Etik Komisyon 'Karaciğer nakli etik açıdan uygun değil' dedi

Karaciğer nakli bekleyen 2 yaşındaki çocuk için organ bağışçısı bulundu. Ancak Etik Komisyon 'nakil etik açıdan uygun değil' kararı verdi. Üç aydır nakil için İstanbul'da bulunan Mersinli aile kararın iptali için idare mahkemesinde dava açtı.
 25 Ağustos 2020 09:05
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Etik Komisyon 'Karaciğer nakli etik açıdan uygun değil' dedi


Hürriyet'in özel haberine göre: Mersin Tarsuslu Berivan Esen (25)-İsmail Esen (26) çifti, ilk çocuklarını 5 aylıkken böbrek yetmezliğinden kaybetti. Akraba evliliği yapan çiftin, 2 yıl önce yeni çocukları dünyaya geldi. Umut Can adını verdikleri çocuklarında da karaciğer yetmezliği baş gösterdi. Aile, nakil işlemini yapacak hastaneyi İstanbul'da buldu. 3 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Florya'daki sosyal tesisine yerleşen aile, organ bağışçısı arayışlarını da sıklaştırdı. Mersin Tarsus'ta terzilik yapan Tolga Kaya, küçük çocuğa karaciğerini vermeyi kabul etti.

'YANITLARI ÇELİŞKİLİYDİ'

Nakil işlemini yapacak olan üniversite hastanesi tüm tahlilleri yapılan Kaya'nın bağışçı olabileceğine karar verdi. Hastane, nakil onayı için Sağlık Bakanlığı'na bağlı Etik Komisyon'a başvurdu. 23 Temmuz'da kararını veren Komisyon ise Kaya ile küçük çocuğun babası İsmail Esen'in sorulan sorulara çelişkili yanıtlar verdiğine işaret ederek oybirliği ile naklin etik olmadığına karar verdi.

'YAŞAM HAKKININ İHLALİ'

Aile, Komisyon'dan gelen ret kararı sonrası bir kez daha yıkıldı. Avukatları Hadi Dündar aracılığı ile İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Nakil başvurusuna ilişkin ret kararının iptali istenen dava dilekçesinde "Etik Komisyon'un verdiği karar neticesinde bir çocuk tıbbi cihazlara bağlı kalmaya devam ediyor. Ailesi, küçük çocuklarının her an ölüm korkusuyla yaşıyor. Bu durum yaşam hakkının ağır ihlalini oluşturur. Komisyonun verdiği karar bir çocuğun yaşama umudunu elinden almaktadır" denildi. Mahkemenin vereceği karara göre Umut Can'a karaciğer naklinin yapılıp yapılamayacağı belli olacak.
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