'Bu keşif önceki keşiflerle kıyaslanamaz, bu dev bir saha'
|25 Ağustos 2020 09:16
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Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre: .
Türkiye'de yaşanan gelişmenin olası ekonomik yansımaları ile ilgili bu keşfin ne anlama geldiğini ve Türkiye'yi nasıl bir sürecin beklediğini dünyanın en önemli enerji uzmanlarından biri olan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Dr. Fatih Birol'a sorduk.
DİĞERLERİNDEN FARKLI
Karadeniz'deki bu rezervin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Fatih Birol, "Dünyada bu şekilde enerji keşfedilen sahalar sahip olduğu büyüklüğe göre küçük, orta, büyük ve dev olarak kategorilendiriliyor. Sakarya Gaz Sahası'na baktığımızda bu alanın dev olarak nitelendirilen sınıfa girdiğini görüyoruz. Türkiye daha önce de arama-tarama faaliyetleri sırasında doğalgaz buldu ancak bunlar ölçek olarak çok küçük kalıyordu. Bu keşif daha öncekilerle kıyaslanamayacak kadar büyük ve Kuzey Denizi'nde 2010'dan bu yana Norveç'in bulduğu tüm gaz sahalarının toplamına eşit. "Attığınız taş ürktüğünüz kuşa değecek" derler. İşte bu keşfi en net anlatacak cümle bu. Diğer keşifleri çıkarmanın ekonomik olarak bir anlamı yok ancak burada çok büyük bir rezervden bahsediyoruz. Ekonomik katkısı oldukça güçlü. Tabii sahada yapılacak daha detaylı analizler ve araştırmalar sonucu tam anlamıyla göreceğiz" diye konuştu.
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