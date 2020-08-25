1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de düğün, mevlit, nişan gibi etkinlikler 2 saatle sınırlandırıldı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonların 2 saatle sınırlandırılması kararlaştırıldı.
 25 Ağustos 2020 09:19
Yazdır
Kayseri'de düğün, mevlit, nişan gibi etkinlikler 2 saatle sınırlandırıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Kurul, salgınla mücadele kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 2 saati aşmamak suretiyle en geç saat 22.00'de tamamlanmasına karar verdi.

Ayrıca etkinliklerde araç konvoyu oluşturulmasını yasaklayan kurul, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: Sel felaketi için 2,5 milyon TL aktaracağız
25 Ağustos 2020 10:49		 Sinop'ta 3 mahalle karantinaya alındı
25 Ağustos 2020 09:55
300 Adıyaman cezaevi personeli il dışına nakil edilecek
25 Ağustos 2020 00:31		 Erdoğan açıklamıştı! Mücbir sebep kapsamına alındılar
24 Ağustos 2020 23:23
4 ilde yeni yerleşim yerleri karantinaya alındı
24 Ağustos 2020 22:15		 Deniz polisinden Adalar çevresinde 'deniz taksi' denetimi
24 Ağustos 2020 21:19
MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
24 Ağustos 2020 19:53		 Başkentte okullar dezenfekte ediliyor
24 Ağustos 2020 19:19
Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
24 Ağustos 2020 17:41		 Kars'ta Salgın Denetim Merkezi kuruldu
24 Ağustos 2020 17:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:12 - Mahkemelere dışardan görevlendirilen sosyal hizmet görevlilerine ücret ödenir mi?11:12 - ASELSAN güneş enerjisinde ithalatı dönüştürecek10:57 - Bakan Varank: Canlanmaya süreklilik kazandıracağız10:56 - Gram altın 460 lira seviyelerinde10:49 - Bakan Selçuk: Sel felaketi için 2,5 milyon TL aktaracağız10:45 - İnternet kullanıcısı arttı
10:45 - Kazada yaralanan yayaya ilk müdahaleyi telefon bayisinde çalışan kadın yaptı10:42 - İş Bankası bile SEO yapmaya başladı10:40 - Aile hekimlerinden risk grubundaki çalışanlara rapor uyarısı10:38 - İstanbul'da otobüste kadına tokat! Kimse müdahale etmedi10:31 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 818 bini geçti10:22 - Sel felaketinin ardından uzmanlardan içme suyu uyarısı
10:21 - İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı10:19 - Bakan Karaismailoğlu'ndan sel felaketi açıklaması10:17 - Bakan Pakdemirli: Adana Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı10:14 - Fatih Sultan Mehmet tablosu İstanbul'a ulaştı10:01 - Borsa güne yükselişle başladı
10:00 - Eşi emekli olan öğretmen il içi özür durumu yer değiştirmesine başvurabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Virüs bulaştıktan sonra, en yoğun kaçıncı günde kendini hissettiriyor?
MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı
İbrahim Kalın: Yeni müjdeler gelebilir...
HDP'li Tuma Çelik'in Whatsapp mesajları ortaya çıktı!
300 Adıyaman cezaevi personeli il dışına nakil edilecek
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?
FOX TV'nin yeni ana haber sunucusu canlı yayında veda etti
Trump'tan Rahip Brunson ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Bu kez de ağabeyi doktoru darp etti
Kodlama yöntemiyle TSK'ya sızdılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronavirüste 2.dalga ihtimali 2
giresun 2
Onursal koordinatör 1
karantina kiloları 2
italya 1
bana bulaşmaz demeyin 1
pazar durgunluğu 1
23.08.2020 Giresun'da sel felaketi 3
baş ağrısı 1
gram altının 425 liraya çıkması 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpşa Rektörlüğü 30 İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak- Güncellendi
Türkiye İstatistik Kurumu 50 uzman yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Osmaniye Yarbaşı Personel Aş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam