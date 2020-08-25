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MHP'li Yıldız'dan 'emir ve talimat' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Başkanını ziyaret ettiklerini 'emir ve talimatlarını aldık' ifadelerinin çarptırıldığını belirterek, paylaşım ve içeriğinin Av. Aydın Akpınar'a aitmiş gibi kullanmaya çalıştığını söyledi.
 25 Ağustos 2020 09:33
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MHP'li Yıldız'dan 'emir ve talimat' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ankara 2 No'lu Baronun kurucular kurulu üyesi Av. Aydın Akpınar ile birlikte çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi. Yıldız, MHP Genel Başkanını ziyaret ettiklerini "emir ve talimatlarını aldık" ifadelerinin çarptırıldığını belirterek, paylaşım ve içeriğinin Av. Aydın Akpınar'a aitmiş gibi kullanmaya çalıştığını söyledi. Akpınar "Bu zihniyeti iyi tanıyoruz" dedi.

Çoklu baro düzenlemesini de içeren kanunun yürürlüğe girmesinin ardından bu yöndeki ilk girişim İstanbul'da yapılmıştı. Geçen günlerde de Ankara'da bazı avukatlar açıklama yaparak Ankara 2 No'lu Barosu'nun kurulması için başvuruda bulunmuştu. Bu başvurudan kısa bir süre sonra sosyal medya üzerinden tartışma yaratan bir paylaşım yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter sayfası üzerinden, "Ankara 2 No'lu Baronun kurucular kurulu üyesi sayın Av. Aydın Akpınar bey ile birlikte Sayın Genel Başkanımıza kuruluşla ilgili arz'da bulunarak emir ve talimatlarını aldık" mesajına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Avukat Aydın Akpınar ile çektirdiği fotoğrafı eklemişti. Bu paylaşımda kullanılan, "Emir ve talimatlarını aldık" ifadesi ise hukukçular, baro başkanları ve bazı siyasetçilerin tepkisine neden olurken gelen tepkiler sonrasında Yıldız konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Yıldız Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle sürdürdü:

"İki günden beri yaptığım paylaşımı ve içeriğini Av. Aydın Akpınar'a aitmiş gibi kullanmaya çalışan zihniyeti iyi tanıyoruz. Ortaya koymuş olduğunuz bu oyun tutmaz. Siz, bunları bırakıp terör örgütleriyle olan ilişkinizi gözden geçirin."

Tartışma konusu olan paylaşım şu şekilde:

Memurlar.Net
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