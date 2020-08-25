FOX TV'nin yeni ana haber sunucusu canlı yayında veda etti
|25 Ağustos 2020 09:55
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Habertürk TV'de 'Gün Başlıyor' programını yapan Selçuk Tepeli kanalına bugün canlı yayında veda etti.
FOX TV'de Fatih Portakal'ın yerine gelecek isim belli oldu.
FOX ana haberin başına Habertürk TV'den Selçuk Tepeli getirildi. Uzun süredir Serap Belet'le beraber 'Gün Başlıyor' programını yapan Tepeli bugün veda etti.
TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Canlı yayındaki vedaya Serap Belet, Ebru Baki ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da katıldı. Canlı yayında, yeni görevi için tebrikleri kabul eden Tepeli Habertürk TV yönetimine ve arkadaşlarına teşekkür etti.
PORTAKAL VE FOX İSTİFAYI DOĞRULAMIŞTI
Kanal yönetiminden yapılan açıklamada Fatih Portakal'ın görevi bırakma kararı aldığı ve emekli olmak istediği bildirilmişti. Fatih Portakal ise ilk açıklamasında, ayrılma kararının kendi tercihi olduğunu belirterek, "Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim" ifadelerini kullanmıştı.
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