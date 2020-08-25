Fatih Sultan Mehmet tablosu İstanbul'a ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet'in portresi, Londra'dan İstanbul'a geldi. 20 Ağustos gecesi İstanbul'a ulaşan tablonun gümrük işlemleri 21 Ağustos'ta başladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ünlü eser, İstanbullularla buluşacak.

Özel bir koleksiyonda bulunan Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresi, Londra'daki dünyaca ünlü Christie's Müzayede Evi tarafından 25 Haziran günü açık arttırmaya çıkarılmıştı. Orijinal tablo, düzenlenen müzayedede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 7 milyon 923 bin liraya satın alındı.

Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portesinden biri olan tablonun, İstanbul'a dönüş yolculuğu da başlamış oldu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, yapıtı teslim almak üzere beraberindeki heyet ile 8 Ağustos'ta Londra'ya gitti. Venedikli ressam Bellini'nin atölyesinden çıkan yapıt, teslim alınmadan önce Polat ve beraberindeki uzmanlar tarafından incelendi. İBB heyeti, 12 Ağustos'ta Türkiye'ye döndü.

20 Ağustos'ta İstanbul'a ulaştı

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin aktardığına göre Fatih'in portresi müzayede evi tarafından 20 Ağustos'ta uzman kargo firmasına teslim edilerek İstanbul'a doğru yola çıktı. Ünlü tablonun, 20 Ağustos gecesi İstanbul'a ulaştığı ve 21 Ağustos günü gümrük işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Gümrük işlemleri devam eden tablonun, kısa süre içinde İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasına getirilmesi bekleniyor.

Tablo ilk etapta, Rönesans dönemine ait bir yapıtın korunması için gerekli koşulların sağlandığı İBB Saraçhane Yerleşkesi giriş katında hazırlanan özel depo alanında dinlendirilecek. Sürecin tamamlanmasının ardından tablo, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Pandemi önlemi

Tablonun, pandemi önlemleri nedeniyle Eylül sonu veya Ekim ayı başından itibaren halka açılarak sergilenmesi planlanıyor. Portre, daha sonra uzmanların belirleyeceği bir yol haritasıyla inşa edilecek müzedeki yerine kalıcı olarak konulacak.

Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33,4; boyu ise 45,4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480. Ölüm tarihi 3 Mayıs 1481 olan Fatih Sultan Mehmet'in ressam Bellini'ye verdiği son pozlardan biri olduğu düşünülüyor.