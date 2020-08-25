Bakan Pakdemirli: Adana Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı
|25 Ağustos 2020 10:17
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.
Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Kozan'daki orman yangını) Soğutma faaliyetleri devam edecek. Soğutmadan sonra da tabii ki Orman Teşkilatının işi bitmiyor. Orada temizlik faaliyetlerine ve sonbaharda da hemen hızlı bir şekilde yöreyi, bölgeyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız."
#Adananın #Kozan ilçesinde önceki gün başlayan #orman yangını ekiplerimizin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı.Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 25, 2020
Yangınla mücadelede gece gündüz demeden cansiperane çalışan orman teşkilatımızın her bir ferdini gönülden kutluyorum.
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