Bakan Karaismailoğlu'ndan sel felaketi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sele ilişkin, " Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. En kısa sürede bütün yaraları saracağız" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, selin etkili olduğu ilçelerde incelemelerde bulunmak için Giresun'a gitti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) brifing alan Karaismailoğlu, gazetecilere açıklama yaparak, 22 Ağustos gecesi başlayan yağmurlar sonucunda büyük bir afetin yaşandığına işaret etti ve selde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, yakınlarına sabır dileklerinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, maalesef kayıpların geri getirilemeyeceğini ama yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirterek, "Bunun çabası içindeyiz. Bir an önce bu yaraları sarmak için arkadaşlarımıza güç vermek kuvvet vermek için buraya geldik" dedi.

- Selden etkilenen bölgede kapalı yol yok

Karaismailoğlu, bölgedeki dört vadide yağışların çok etkili olduğunu ve ilk andan itibaren çok sayıda ekibin iş makineleri ile yolları açmak için çalıştığına dikkat çekti. Şu anda bölgede kapalı yol olmadığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bazı köylerimizde sıkıntılar var. Onlara da inşallah en kısa zamanda ulaşacağız ve peşinden yaralarını sarmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

- " Vatandaşlarımızın yanındayız, en kısa sürede bütün yaraları saracağız."

Selden etkilenen ilçelerde hayatın normale dönmesi için çalışıldığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tahribatın büyük olduğu Dereli ilçesinde de tahribatı en kısa sürede kaldırıp vatandaşlarımızın normal hayata dönmesi için canla başla çalışacağız. İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için de daha ciddi, daha kalıcı tedbirler alacağız. Ben tekrar Giresun'umuza geçmiş olsun diyorum. İnşallah böyle afetleri bir daha yaşamamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. En kısa sürede bütün yaraları saracağız."/p