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İş Bankası bile SEO yapmaya başladı

Büyük medya kuruluşlarının yanı sıra İş Bankası bile SEO yaparak internet ziyaretçisine trafik çekmeye başladı
 25 Ağustos 2020 10:42
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İş Bankası bile SEO yapmaya başladı

Google'da arama yaparken ne yazarsanız yazın karşınıza aynı siteler çıkar. Örneğin melemen nasıl yapılır dersiniz aynı site, kış sebzeleri dersiniz aynı site, tüp bebek dersiniz aynı siteler çıkar.

Oysaki sorulan soruyla ilgili sitenin hiçbir uzmanlık alanı ilişkisi bulunmamaktadır.

Ne yazık ki Google kötü bir arama algoritmasına sahip olduğu için bu tür hazır bilgileri internet sitelerine ekleyerek trafik çekmeye çalışan bir çok büyük site bulunmaktadır. Bu siteler arasına İş Bankası da katıldı. Google'da kış sebzeleri yazınca İş Bankası çıkmaktadır.

Türkiye'nin önde gelen firmalarından olan İş Bankasının bu tür saçma uygulamalara ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz.
Memurlar.Net
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