Bakan Selçuk: Sel felaketi için 2,5 milyon TL aktaracağız
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: (Giresun'daki sel felaketi) Vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız
|25 Ağustos 2020 10:49
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