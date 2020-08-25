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Bakan Varank: Canlanmaya süreklilik kazandıracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, reel sektör güveninin siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldiğini, kapasite kullanım oranlarının da tüketim, ara ve yatırım mallarında arttığını belirterek, "Canlanmaya süreklilik kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
 25 Ağustos 2020 10:57
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Bakan Varank: Canlanmaya süreklilik kazandıracağız

Bakan Varank, ağustos ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirdi.

İmalat sanayisinin ağustosta güçlü bir performans gösterdiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Reel sektör güveni, siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldi. Kapasite kullanım oranları da tüketim, ara ve yatırım mallarında arttı. Canlanmaya süreklilik kazandıracağız."

Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiklere göre, ağustosta Reel Kesim Güven Endeksi 106,2'ye, kapasite kullanım oranı da yüzde 73,3 seviyesine yükseldi.

Kapasite kullanım oranı, mal grupları itibarıyla tüketim mallarında yüzde 69,9, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 75,2, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 68,9, ara mallarda yüzde 75,1 ve yatırım mallarında yüzde 70,7'ye çıktı.
Anadolu Ajansı
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