Bakan Varank: Canlanmaya süreklilik kazandıracağız

MEB, ASKER EŞLERİNE ÖZÜR DURUMU YER DEĞİŞTİRMELERİNDE İL/İLÇE EMRİ VERMEK ZORUNDA MIDIR? MEB, zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan meslek mensuplarının öğretmen eşlerine, özür durumu yer değiştirmelerinde, tercih ettikleri il veya ilçede boş kontenjan yoksa veya yapılan tercihlere hizmet puanı üstünlüğüne göre atanamamışsa, il/ilçe emri vermek zorunda mıdır?