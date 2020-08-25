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ASELSAN güneş enerjisinde ithalatı dönüştürecek

ASELSAN, güneş panellerinde üretilen enerjiyi şebekeye vermek için gerekli "güç dönüştürücünün" yerli olarak üretilmesinde sona geldi
 25 Ağustos 2020 11:12
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ASELSAN güneş enerjisinde ithalatı dönüştürecek

Türkiye'de güneş enerjisi alanında yürütülen çalışmalara teknolojik destek verecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şirket bir süredir, güneş panellerinde üretilen enerjiyi şebekeye vermek için gerekli güç dönüştürücüyü (fotovoltaik evirici) geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Son 5 yılda kurulumu tamamlanan güneş enerji santrallerinde kullanılan eviriciler için toplamda 250 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleştirildi. Üretilen enerjinin kullanıcıya ulaşması için hayati önemde olan fotovoltaik eviricinin yerli üretilmesi için ASELSAN'daki çalışmalar son aşamaya geldi.

Enerji sektörü, son yıllarda Türkiye'ye yön veren ve en kayda değer büyümenin sağlandığı ilk üç sektörden biri oldu. Güneş enerji santralleri saha ve çatı uygulamalarıyla hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Türkiye'de 7 binin üzerinde güneş enerji santrali kurulurken, güneş enerjisi kurulu gücü 6 bin 232 megavata ulaştı.

ASELSAN, çalışmaları devam eden 250 kilovat gücünde dizi tip ürünle evirici tedarikçisi olarak hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe yerini almayı hedefliyor.

1500 volt DC gerilim seviyesinde çalışabilecek cihazla modern teknoloji gereklilikleri sağlanarak enerji üretiminde verimlilik artırılacak. Sahip olduğu altyapı sayesinde modüler merkezi şekilde bağlanabilme özelliği olan ürünler, yatırımcıların tercihleri doğrultusunda kabin içi uygulaması ile merkezi evirici yapısında da santrallerde görev alabilecek.

Ayrıca, RS485 ve PLC (opsiyonel) haberleşme altyapıları kullanılarak yatırımcılar ile mühendislik, tedarik ve kurulum firmaları tarafından hem evirici cihazı hem de santral bazında uzaktan izleme ve takip sistemleri kullanılabilecek.
Anadolu Ajansı
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