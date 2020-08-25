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Türkiye'de ilk immün plazma naklinin yapıldığı merkez umut olmayı sürdürüyor

Malatya'da 5 Nisan'da bir ilke imza atan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, bu yöntemle tedaviye dünyada en erken başlayan merkezler arasında yer aldı- Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt:- "Koronavirüsün Türkiye'de başlangıcından itibaren yaklaşık 200 hastaya immün plazma, Turgut Özal Tıp Merkezi Aferez Merkezinde toplanıp gönderildi"
 25 Ağustos 2020 11:18
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Türkiye'de ilk immün plazma naklinin yapıldığı merkez umut olmayı sürdürüyor

- Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de ilk immün plazma naklinin gerçekleştiği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Türk Kızılay'ın yönlendirmesiyle bağış toplayarak koronavirüs hastalarının umudu oluyor.

Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan alınan plazmalarla 5 Nisan'da Türkiye'de bir ilke imza atan Turgut Özal Tıp Merkezi, bu yöntemle tedaviye dünyada en erken başlayan merkezler arasında yer aldı.

Merkezde Kovid-19'u yenen hastalardan toplanan 200 immün plazma, Batman, Mardin, Bingöl, Muş, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Siirt, İstanbul ve Konya'daki hastalara gönderildi.

- "Faydası kanıtlanmış bir tedavi biçimidir"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, immün plazma bağışı için çok iyi bir altyapıya sahip olduklarını söyledi.

"Sağlık Bakanlığının 31 Mart'taki immün plazma toplama genelgesiyle beraber Türk Kızılay ve tüm aferez merkezleri, immün plazma toplamaya başladı." diyen Erkurt, şöyle devam etti:

"Bu yetki son bir aydır Türk Kızılay'a devredildi. Ancak biz Türkiye'de ilk plazma toplayan ve bölgedeki hastaların immün plazma isteğini karşılayan bir merkeziz. İmmün plazma toplamaya Türk Kızılay'ın yönlendirdiği hastalardan devam ettik ve hala Türk Kızılay'ın yönlendirdiği hastalardan bağış toplayıp hastalara ulaştırıyoruz. Koronavirüsün Türkiye'de başlangıcından itibaren yaklaşık 200 hastaya immün plazma, Turgut Özal Tıp Merkezi Aferez Merkezinde toplanıp gönderildi ve şifa kaynağı olmaya çalışıldı. Biz devam ediyoruz. Özellikle, bu hastalığı atlatmış ve üzerinden 14 gün geçmiş, iki kere PCR testi negatifleşmiş kişilerin de Türk Kızılay'ın yönlendirmesiyle immün plazma bağışında bulunmaları gerekiyor. Biz onları toplayıp, yine Türk Kızılay'ın yönlendirmesiyle ihtiyacı olan hastalara göndermeye devam ediyoruz."

İmmün plazma tedavisinde büyük oranda başarı sağladıklarını anlatarak, "İmmün plazma özellikle yoğun bakım hastalarında ölüm oranını azaltmaktadır. Çok ciddi bir sonuçtur. Faydası kanıtlanmış bir tedavi biçimidir." dedi.

Erkurt, Türkiye'de ilk defa immün plazma tedavisinin yapılmasında emeği olan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a da teşekkür etti.

- "Beklemek yerine fayda sağlamak istedim"

Batman'dan immün plazma bağışında bulunmak için Turgut Özal Tıp Merkezine gelen 37 yaşındaki Hakan Yamal da vereceği bağışla tanımadığı birine şifa olacağı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Batman'da sağlık personeli olarak görev yaptığını aktaran Yamal, şöyle konuştu:

"Bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Faydasını görenler çok oldu. Toplumsal sorumluluk açısından beklemek yerine herkesin harekete geçmesi gerekir. Önemli sonuçlar alındığını gördüm. Batman'daki vakalarda immün plazmayla tedavi olan arkadaşlarım ve aileleri oldu. Ben de Kovid-19 geçirdim 35 gün önce. Dolayısıyla beklemek yerine fayda sağlamak istedim. O yüzden Malatya'ya geldim. 4-5 saat yol geldim ama hiç önemli değil. Burada toplumsal bir sorumluluktan bahsediliyor. Faydalı olmak gerektiğine inanıyorum ve Kovid-19'u atlatmış herkese öneriyorum."
Anadolu Ajansı
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