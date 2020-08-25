Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Samsun'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
|25 Ağustos 2020 11:26
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Durağan-Vezirköprü kara yolu Yağınözü mevkisinde, Sinop'un Durağan ilçesi yönüne giden Necip Öztürk'ün kullandığı 34 GB 3392 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Dursun Yolcu (37) idaresindeki 55 PN 877 plakalı minibüs çarpıştı.
Devrilen minibüsteki yolculardan Naciye Köseli olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan yolcular Hikmet Köseli (64), Hanife (68) ve Hasan Özdemir (66), Ümmühan (65) ve Osman Arslan (65) ile minibüs sürücüsü sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılardan Osman Arslan, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Naciye Köseli'nin cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu
25 Ağustos 2020 12:07
|Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan askerlerden biri şehit oldu
25 Ağustos 2020 11:57
|İstanbul'da metrobüste korkutan yangın
25 Ağustos 2020 11:48
|Görme engelli komşusunu bıçaklayan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
25 Ağustos 2020 11:30
|İstanbul'da otobüste kadına tokat! Kimse müdahale etmedi
25 Ağustos 2020 10:38
|Eczacılara şiddet anları kamerada
25 Ağustos 2020 08:34
|Bu kez de ağabeyi doktoru darp etti
25 Ağustos 2020 08:24
|HDP'li Tuma Çelik'in Whatsapp mesajları ortaya çıktı!
25 Ağustos 2020 08:00
|Yol kavgasında dayak atan kadın: Kendimi savundum
25 Ağustos 2020 07:56
|Kocaeli TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 ölü
25 Ağustos 2020 06:00