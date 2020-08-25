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Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlığı evliliğe uzandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışmada şehit olan özel harekat polisi İhsan Sak ve İstanbul'da şehit düşen bomba imha uzmanı Süleyman Aktaş'ın çocukları, şehit ailelerine yönelik etkinliklerde başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırdı
 25 Ağustos 2020 11:29
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 1992 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışmada şehit düşen özel harekat polisi İhsan Sak'ın kızı ile İstanbul'da 1994'te şehit olan bomba imha uzmanı polis Süleyman Aktaş'ın oğlunun şehit ailelerine yönelik etkinliklerde başlayan arkadaşlıkları, evlilikle sonuçlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev yapan gelin Aslı Sak (31) ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak çalışan damat Hakan Aktaş (31), şehit ailelerine yönelik etkinliklerde arkadaş oldu.

Küçük yaştan itibaren birbirlerine teselli veren şehit çocukları, yetişkin birey olduklarında evlenmeye karar verdi.

Çift, kıyılan nikahla dünya evine girmenin mutluluğu yaşadı.

Gelin Aslı Sak, AA muhabirine, 3 yaşındayken kaybettiği babasını sadece fotoğraflardan tanıdığını söyledi.

Hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığını anlatan Sak, "Bu mutlu günümüzde tek eksiğimiz babalarımız. Ben de eşim de sadece onların eksikliğini yaşıyoruz. Kaderlerimiz çocukluktan beri aynı. Arkadaşlığımız da çocukluktan geliyor. Nasipte yuva kurmak varmış. Çok mutluyum." dedi.

Damat Hakan Aktaş ise küçük yaşta babasız kaldıklarını, şehit aileleri için yapılan etkinliklerde Aslı Sak ile tanıştıklarını anlattı.

- "Bizimle beraber olduklarını hissediyoruz"

Sak ile zaman zaman yollarının ayrıldığı, farklı kentlere gittiklerini belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"O İstanbul'a yerleşti, ben de Eskişehir'de görev yapıyorum. Fakat kaderlerimiz bizi tekrar bir araya getirdi. Annem ve aile büyüklerimle gidip Aslı'yı istedik. Babalarımızın ortak kaderi bizim hem hüznümüz hem de mutluluğumuz oldu. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Vatan sağ olsun. Biliyoruz ki şehitler ölmez. Onlar bugün burada. Bizimle beraber olduklarını hissediyoruz. "

Anne Melike Aktaş da buruk bir mutluluk yaşadığını vurgulayarak, "Keşke eşim de yanımda olsaydı. Bu mutlu günümüzde yanımızda bulunsaydı ama kader. Çocuklarıma tavsiyem, birbirlerini çok sevsinler, saysınlar. Mutlu olsunlar." dedi.
Anadolu Ajansı
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