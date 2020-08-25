Görme engelli komşusunu bıçaklayan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
|25 Ağustos 2020 11:30
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Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Emirhan M'nin (25) ifadesi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Olayda yaralanan Hüsamettin K. ve eşi ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, sanığa ilişkin Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun kendilerine ulaştığını ve Emirhan M'nin cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiğini ifade etti.
Sanık Emirhan M. ise savunmasında, yaklaşık 8 ay tedavi gördüğü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kendisine cezai ehliyeti olmadığı yönünde rapor verildiğini söyledi. Sanık, Adli Tıp Kurumunda ise 3 dakika muayene edildiğini öne sürerek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamı ve Hüsamettin K'nin yaralanmasına ilişkin istenen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 Ocak 2019'da ekmek almak için evinden çıkan Hüsamettin K, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emirhan M'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Hüsamettin K. hastanede tedaviye alınmış, Emirhan M. ise tutuklanmıştı.
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