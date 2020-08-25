Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.
|25 Ağustos 2020 12:32
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki terör gruplarının üyesi oldukları öne sürülen 6 şüphelinin Develi ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.
Adreslere düzenlen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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