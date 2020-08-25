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Bakan Selçuk'tan yangında zarar gören ailelere destek açıklaması

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: (Adana'daki yangın) Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımız için 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz.
 25 Ağustos 2020 12:33
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Bakan Selçuk'tan yangında zarar gören ailelere destek açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlar için 1 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza (SYDV) 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Geçmiş olsun Adana." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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