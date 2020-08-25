Bakanlık 'Elif Sarı' etiketiyle paylaşılan müstehcenlik olayına el koydu
|25 Ağustos 2020 12:54
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden kişinin kimlik tespitinin yapılmasının ardından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden kişi" için ivedilikle takip başlatıldığı bildirildi.
Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ilgili görüntülerdeki kişinin tespiti ve gereğinin yapılmasına ilişkin resmi yazı gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Görüntülerde yer alan mağdur çocuğumuz için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olup çocuğumuzun bu sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemler yapılacaktır. Çocuğunu ihmal ve istismara sürükleyen şahıs hakkında kimlik tespitinin yapılması sonrasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır. Çocuklarımızı ihmal ve istismara açık hale getirecek, toplumsal değerlerimizin yozlaştırılmasına yol açacak her durumun karşısında ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların üstün yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."
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