Kurduğu tavşan eti çiftliğinde 'D' vitamini üretecek
|25 Ağustos 2020 13:28
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Faruk İnam kurduğu tavşan eti üretim çiftliğinde, üretilecek tavşan etleri ile Türkiye'deki "D" vitamini ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Zooteknist Faruk İnam, bir ilke imza atarak Türkiye'nin ilk tavşan eti üretim çiftliğini kurdu. İnam, kurduğu çiftlikte üreteceğimi tavşan etlerini soğuk kurutma yöntemi ile öğüttükten sonra çocuk mamalarında, çocuk bisküvilerinde ve D vitamini eksikliğini giderecek toz tabletler haline getirmeyi hedefliyor. Çiftlikte yapılan üretimle ilgili bilgiler veren Faruk İnam, Türkiye'nin "ilk" işletme tescil numaralı ve kendi yemini üretebilen tavşan çiftliğini kurduklarını dile getirdi.
"Türk insanındaki D vitamini eksikliğini herkes bilmektedir"
Vatandaşların D vitamini eksikliğini tavşanla giderilebileceğini ifade eden İnam, "Av hayvanı gibi görülse de tavşan eti D vitamini açısından çok zengin bir hayvandır. Ülkemizin coğrafyası nedeni ile Türk insanındaki D vitamini eksikliğini herkes bilmektedir. Bundan dolayı burada genç nesillerimizi iyi yetiştirmek adına tavşan etinin D vitamini açısından çok zengin olduğun bilinmektedir. Biz de tavşan etimizi halkımıza av etiymiş gibi değil, bir beslenme ürünü olarak kazandırmak istiyoruz. Tavşan çiftliğinin faaliyete geçmesinde emeği olan öncelikle Kandıra Kaymakamı Sayın Mehmet Ünal ve Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz Sayın Ercan Aydın ve ilçe tarım Müdürlüğünde görevli olan veteriner hekimlere çok teşekkür ederim" dedi.
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