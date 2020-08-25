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MHK'nin yeni başkanı, İbrahim Tatlıses'in yeğeni çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı.
 25 Ağustos 2020 13:32
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MHK'nin yeni başkanı, İbrahim Tatlıses'in yeğeni çıktı!

Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.

Şanlıurfa doğumlu eski hakem Serdar Tatlı'nın ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yeğeni olması dikkat çekti.

TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında MHK'nın başkan ve üyelerini belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; toplantıda, MHK Başkanlığına Serdar Tatlı getirilirken, Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan ve Nedim Göklü ise kurul üyesi oldu.

İbrahim Tatlıses'in yeğeni

1996-97 sezonunda Türkiye 1. liginde maç yönetmeye başlayan Serdar Tatlı, 2006 yılında kariyerini noktalamıştı. Şanlıurfa doğumlu eski hakem, ayrıca ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in de amcasının oğludur.
DHA
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