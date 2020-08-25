Operasyon sırasında kayalıklardan düşen asker şehit oldu
HAKKARİ'den son dakika acı bir haber geldi. Derecik ilçesi kırsalında operasyon sırasında kayalıklardan düşen bir askerimiz şehit oldu.
|25 Ağustos 2020 13:37
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten kayalıklara düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım yaralandı.
Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şehidin naaşının, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenecek törenle memleketine uğurlanması bekleniyor.
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