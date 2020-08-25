Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Belediyede vezne ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli gözaltında
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde veznedara tokat atan, savurduğu yumruğu kadın güvenlik görevlisine isabet eden kişi gözaltına alındı.
|25 Ağustos 2020 13:41
|Yazdır
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde veznedara tokat atan, savurduğu yumruğu kadın güvenlik görevlisine isabet eden kişi gözaltına alındı.
Lüleburgaz Belediyesi hizmet binasındaki kamera kayıtlarına yansıyan olayda, arkadaşı ile vezne önünde bekleyen B.P. ile veznedar arasında sözlü tartışma çıktı.
Güvenlik kamera kayıtlarına göre B.P. önce vezne görevlisine tokat attı, ardından veznenin camını kırdı.
Bölgeye gelen özel güvenlik görevlileri tarafından hizmet binasının dışına çıkarılmaya çalışılan şüphelinin savurduğu yumruk kadın güvenlik görevlisine denk geldi.
Şüpheli B.P. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|e-ticarette dolandırıcıların 'kargo' tuzağı
25 Ağustos 2020 14:46
|Belediye Başkanından, meclüs üyesine suç duyurusu
25 Ağustos 2020 14:39
|Hemşireye tokat atan magandaya meydan dayağı
25 Ağustos 2020 14:14
|Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu
25 Ağustos 2020 12:07
|Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan askerlerden biri şehit oldu
25 Ağustos 2020 11:57
|İstanbul'da metrobüste korkutan yangın
25 Ağustos 2020 11:48
|Görme engelli komşusunu bıçaklayan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
25 Ağustos 2020 11:30
|Samsun'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
25 Ağustos 2020 11:26
|İstanbul'da otobüste kadına tokat! Kimse müdahale etmedi
25 Ağustos 2020 10:38
|Eczacılara şiddet anları kamerada
25 Ağustos 2020 08:34