1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hemşireye tokat atan magandaya meydan dayağı

Esenyurt'ta meydana gelen bir trafik kazasının ardından kaza ile ilgisi bulunmayan bir kişi araçtan inerek yol kapandığı için ambulans şoförüyle kavga etti. Daha sonra ambulanstan aşağıya inen hemşireye tokat atan maganda, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmekten son anda kurtuldu. Sağlık personeli, karakola giderek şikayetçi oldu.
 25 Ağustos 2020 14:14
Yazdır

Olay, dün saat 13.30, sıralarında Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Mevkiinde meydana geldi. Bir hastanın sevki sırasında ambulans ile bir araç arasında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası kısa süreliğine yol kapandı. İddiaya göre, bu sırada kazayla alakası olmayan ve yol kapandığı için sinirlenen bir şahıs, "Ambulans beni de sıkıştırdı. Artık içeride ne acelesi varsa. İçeride ne yapıyorlarsa" diyerek tartışmaya başladı. Yapılan itham karşısında sinirlenen ambulans şoförü ile şüpheli şahıs arasında tartışma çıktı. Şahsın tartışmayı ayırmak için aşağıya inen bir hemşireye tokat atmasıyla olay alevlendi. Sağlık personelinin darp edildiğini gören vatandaşlar koşarak şüpheli şahsı linç etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafları alarak karakola götürdü. Sağlık çalışanları kendilerine saldıran şahıstan şikayetçi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Twitter hesabından ambulans ekibine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "24 Ağustos'ta 112 Beylikdüzü Ambulans ekibi, Esenyurt ilçesinde saat 13.30 sularında bir hastamızı hastaneye sevk etmek için ikametgah adresinden alınıp hastaneye götürmeye çalışırken yol kenarında bulunan bir araç ile hafif bir kaza yapmıştır. Kaza sonrası durup aşağı inen 112 araç sürücümüz araçların hasar tespitini yönelik tutanak yazacağı esnada arkadan gelen (hasta yakını ve kaza ile alakası bulunmayan) bir araçtan inen üç kişinin saldırısına uğramış ve çıkan arbede sırasında olayı ayırmak ve ekip arkadaşlarını korumaya çalışan iki paramedik sağlık personelimiz de ciddi bir şekilde darb edilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların kanunlar önünde cezasız kalmaması için her türlü takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
e-ticarette dolandırıcıların 'kargo' tuzağı
25 Ağustos 2020 14:46		 Belediye Başkanından, meclüs üyesine suç duyurusu
25 Ağustos 2020 14:39
Belediyede vezne ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli gözaltında
25 Ağustos 2020 13:41		 Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu
25 Ağustos 2020 12:07
Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan askerlerden biri şehit oldu
25 Ağustos 2020 11:57		 İstanbul'da metrobüste korkutan yangın
25 Ağustos 2020 11:48
Görme engelli komşusunu bıçaklayan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
25 Ağustos 2020 11:30		 Samsun'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
25 Ağustos 2020 11:26
İstanbul'da otobüste kadına tokat! Kimse müdahale etmedi
25 Ağustos 2020 10:38		 Eczacılara şiddet anları kamerada
25 Ağustos 2020 08:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - Bakan Dönmez: Giresun'da 2600 abonenin elektriği kesik15:04 - Sağlık Müdürlüğü'nden PCR test sonucu bekleyen vatandaşlara uyarı14:58 - Bu ilde bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı virüse yakalandı14:53 - İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi14:52 - 8 çalışanda virüs çıktı, sosyal hizmet merkezi'ne takviye ekip geldi14:46 - e-ticarette dolandırıcıların 'kargo' tuzağı
14:39 - Belediye Başkanından, meclüs üyesine suç duyurusu14:30 - Biden'e sessiz kalanların gündemi Fahrettin Altun14:27 - Yusufeli Barajı inşaatında virüs vakaları artınca yeni tedbirler alındı14:25 - Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı14:21 - Apartman bahçesinde 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu14:17 - 'Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak'
14:14 - Hemşireye tokat atan magandaya meydan dayağı14:05 - İzindeyken çağrılmasına rağmen göreve dönmeyen memur hakkında işlem yapılabilir mi?14:04 - Formula 1, dokuz yıl sonra yeniden Türkiye'de13:58 - Üniversite öğrencileri ozon cihazı ve yerel e-ticaret yazılımı geliştirdi13:52 - SUBÜ, aylık 4 bin 500 lira burs ile doktora öğrencisi alacak
13:43 - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Virüs bulaştıktan sonra, en yoğun kaçıncı günde kendini hissettiriyor?
Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler hakkında karar
FOX TV'nin yeni ana haber sunucusu canlı yayında veda etti
MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı
İbrahim Kalın: Yeni müjdeler gelebilir...
HDP'li Tuma Çelik'in Whatsapp mesajları ortaya çıktı!
Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu
300 Adıyaman cezaevi personeli il dışına nakil edilecek
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?
İş Bankası bile SEO yapmaya başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Onursal koordinatör 1
baş ağrısı 1
Fatih Portakal 1
corona virüs cezalarının silineceği kanısı 1
canlı yayında intihar etmek 1
serdar tatlı 1
ders çalışmak 2
fatih portakal'ın fox tv'den istifa etmesi 3
gram altının 425 liraya çıkması 1
demet akalın 2
SON İLANLAR
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpşa Rektörlüğü 30 İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak- Güncellendi
Türkiye İstatistik Kurumu 50 uzman yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam