'Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak'
|25 Ağustos 2020 14:17
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de doğal gaz keşfini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisine ilişkin, "Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından, Karadeniz'de sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, şunları kaydetti:
"Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak."
Milli,Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 25, 2020
Bağımsız,
Temiz enerji için Karadenizdeki Fatihimiz alnımızın AKı oldu.
Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak. https://t.co/Y3y2kwjQvc
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