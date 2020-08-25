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Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı

Ünlü manken Defne Samyeli'nin, otobiyografi kitabında yazdıkları nedeniyle şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İki ünlü isim uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca Sandal hakkındaki şikayet dosyası yeninde savcılığa gönderildi.
 25 Ağustos 2020 14:25
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Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı

Ünlü manken Defne Samyeli'nin, otobiyografi kitabında yazdıkları nedeniyle şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İki ünlü isim uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca Sandal hakkındaki şikayet dosyası yeninde savcılığa gönderildi.

Ünlü manken ve oyuncu Defne Samyeli, Mustafa Sandal hakkında "Beni Ağlatma" isimli kitabında yazdıkları nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu. Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede ünlü sanatçının "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan savcılık, olayın uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti.

"Samyeli avukatı aracılığıyla uzlaşmayı kabul etmediğini bildirdi"

Dosya kapsamında verilen uzlaştırma raporunda müşteki Defne Samyeli'ye uzlaştırma teklif formu ve davet mektubunun tebliğ edildiği aktarılarak "Müştekinin dosyada bulunan ve GSM sorgulaması sonucu erişilen tüm iletişim numaralarından ulaşılmaya çalışılmış ise de kendisine ulaşılamamıştır. Tebliğden itibaren 3 gün yasal süre içinde cevap verilmediğinden, hükmen uzlaşma teklifini reddetmiş sayılmaktadır. Ayrıca müşteki avukatı aracılığıyla uzlaşmayı kabul etmediğini bildirmiştir" denildi.

Sandal'ın telefonuna ulaşılamadığı için hükmen uzlaşmayı reddetti

Mustafa Sandal'ın telefonuna ulaşılmadığı da raporda aktarılarak, hükmen uzlaşma teklifini reddetmiş sayıldığı belirtildi.

"Uzlaşma sağlanamamıştır"

Raporunun sonuç kısmında tarafların iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamadığı belirtilerek "Uzlaştırma sağlanamamıştır" denildi.

Uzlaştırma bürosu, bunun üzerine dosyanın yeninden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi. Savcılığın önümüzdeki günlerde dosya üzerindeki kararını vermesi bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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