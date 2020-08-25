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Biden'e sessiz kalanların gündemi Fahrettin Altun

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözler sarf etti.
 25 Ağustos 2020 14:30
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Biden'e sessiz kalanların gündemi Fahrettin Altun

Biden'in skandal sözlerine ilk tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun'un ardından Biden'e tepkiler çığ gibi yükselirken muhalefet Biden'e söz söylemek yerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef alan açıklamalara imza attı.

FAHRETTİN ALTUN'U LİNCE KALKTILAR

Altun'un muhalefete "bu skandal sözlere sessiz kalmayın" talebi önce sosyal medya üzerinden lince kalkıştılar, ardından da bu sözler CHP'li Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından eleştrildi. Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Fahrettin Altun'u hedef aldı.

BİDEN'İ ELEŞTİREMEYENLERİN MASKESİ DÜŞTÜ

Biden'e sessiz kalan muhalefet yaptıkları açıklamalar ile İletişim Başkanı Altun'u hedef alırken, CHP'li Mehmet Bekaroğlu Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun hakkında disiplin soruşturması açılmasını istedi.

Bekaroğlu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7. maddesinde anlatılan "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" ilkelerini çiğnediğini belirttiği Fahrettin Altun'a siyasi içerikli paylaşım yapma görevini kimin verdiğini sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan, Altun'un Twitter paylaşımlarını onaylayıp onaylamadığını açıklamasını isteyen Bekaroğlu, Altun hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğini iddia etti.

SİSTEM AÇIK

Yeni sistemde Bakanlıklar da Başkanlıklar da Yürütme'nin yardımcıları olmasına rağmen. gerek Bakanlar gerekse Başkanlar kendi görev alanına giren konularda veya Cumhurbaşkanının talimatıyla açıklama yapma sorumluluğu altında olmasına karşın muhalefetin bu tavrı manidar bulundu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi" diyerek tepki göstermişti.

Altun ayrıca, ''Muhalefetin Biden'ın ifadelerine onca zaman neden tepkisiz kaldığını da söyleyelim. Madem kendileri buna cevap veremedi, cevabını da biz verelim: Karşı karşıya kaldığımız şey, "Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin" sendromudur. Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır.'' açıklamasında bulunmuştu.

OYSA KANUN AÇIKÇA BU GÖREVİ ALTUN'A VERİYOR

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesinin C bendi; "Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak" İletişim Başkanlığı'nın görevi olduğunu söylüyor.

Memurlar.Net
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