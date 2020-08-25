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Belediye Başkanından, meclüs üyesine suç duyurusu

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, hakkında asılsız iddialarda bulunan meclis üyesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
 25 Ağustos 2020 14:39
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Belediye Başkanından, meclüs üyesine suç duyurusu

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, hakkında asılsız iddialarda bulunan meclis üyesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Başkan Sarıcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde Kavak İYİ Partili bir meclis üyesi tarafından hakkımda yapılan, sosyal medya, yazılı, görsel ve sesli medyaya servis edilen tamamen mesnetsiz, dayanaktan yoksun ithamlar, şahsımı ve partimi yıpratmaya dönük ortaya atılan gerçek dışı beyan, iftira ve karalamaya yönelik asılsız iddialarla ilgili, söz konusu kişi hakkında gerekli adli ve hukuki işlemlerin yapılması için avukatım tarafından ilgili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Basın ve Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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