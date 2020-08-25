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e-ticarette dolandırıcıların 'kargo' tuzağı

Online alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkarılan 40 bin lira değerindeki projeksiyon cihazını, alma vaadiyle İstanbul'dan İzmir'e gönderilmesini sağlayan şüpheli, ürünü adrese teslim edilmeden kargo şirketinden sahte kaşe ve isim kullanarak teslim aldı
 25 Ağustos 2020 14:46
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İstanbul'da e-ticaret yapan Göksel Öztürk, adrese teslim gönderdiği 40 bin liralık projeksiyon cihazını kargo şubesinden sahte kaşe ve isimle teslim alan ve telefonla arayarak ürünü 10 bin lira karşılığında kendisine satmaya çalışan kişinin yakalanmasını istiyor.

Alınan bilgiye göre, Göksel Öztürk, 40 bin lira değerindeki projeksiyon cihazını satmak için online bir alışveriş sitesine ilan verdi.

Kendisini "Murat" olarak tanıtan bir kişi Öztürk'ü arayarak, ürünü satın almak istediğini söyledi.

İzmir'den aradığını belirten "Murat" isimli kişi, İzmir'deki bir kargo şirketinde tanıdıkları olduğu için ürünün şubeye teslim gönderilmesini istedi.

Durumdan şüphelenen Öztürk alıcıya ürünü, İzmir'deki iş ortağına gönderebileceğini, orada test edip satın alabileceğini belirtti.

Bu konuşma üzerine Öztürk, projeksiyon cihazını, iş ortağının adresine iletilmek üzere "adrese teslim" şeklinde kargoya verdi.

İnternet üzerinden kargoyu kontrol eden Öztürk, adrese teslim edilmesi gereken ürünün kargo şubesinden alınması üzerine durumdan şüphelendi.

Önce iş ortağını arayan Öztürk, ürünün ortağı tarafından alınmadığını öğrenince kargo şirketinin İzmir şubesini aradı. Öztürk, ürünün iş ortağı adına yaptırılan sahte kaşe ve sahte isimle T.C. kimlik numarası alınmadan "Murat" isimli kişiye teslim edildiği anladı.

- Dolandırıcı telefonda ürünü satıcıya satmaya çalışıyor

Satıcı Göksel Öztürk, yaşananların ardından kendisini "Murat" olarak tanıtan kişinin araması üzerine yaptığı telefon konuşmasını kayda aldı.

Telefon görüşmesinde dolandırıcının "Biz bu projeksiyon cihazını aldık da bunu geri sana satsak ne kadara alırsın bizden? İstersen 10 bin liraya satabilirim." demesi üzerine sinirlenen Öztürk, "Sen onu bana satmayacaksın, ben onu fitil fitil alacağım senden, kargo şirketinin avukatları senin peşine düştü." diyor.

Bunun üzerine dolandırıcı, "Ne olursun ağabey yapma yapma. Ağabeyciğim ne olursun yapma yapma." ifadelerini kullanıyor.

- Konu yargıya taşındı

Göksel Öztürk, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kendisini dolandıran şüphelinin yakalamasını, kargo şirketinin ihmalinden kaynaklı mağduriyetinin giderilmesini isteyen Öztürk, e-ticaret yapanların da bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı
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