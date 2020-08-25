1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi

İŞKUR Genel Müdürlüğü, 2013 yılında yapılan sınavla atanan 200 şube müdürünün atamasını mahkeme kararı doğrultusunda iptal etti.
 25 Ağustos 2020 14:53
Yazdır
İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi

İŞKUR 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığına şube müdürü görevde yükselme sınavı yaptırmıştı. Ancak o günkü mevzuata göre soruların yüzde 5'i mahkeme kararıyla iptal edildiği için, sınav 2015 yılında Ankara 1. İdare Mahkemesince iptal edilmiş, bu karar Danıştay'ca onanmıştır.

Sınav iptali sonrasında, öncesinde yapılan atamalar iptal edilmemiş, bu kez de yapılan atamaların iptali için dava açılmıştır. Ankara 8. İdare Mahkemesi bu yılında başında atamaları iptal etmiş ve bu karar Ankara Bölge İdare Mahkemesince onaylanmıştır.

Mahkeme kararlarının kesinleşmesi sonrasında, İŞKUR 21/8/2020 tarihi itibariyle 200 şube müdürünün atamasını iptal etmiştir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzindeyken çağrılmasına rağmen göreve dönmeyen memur hakkında işlem yapılabilir mi?
25 Ağustos 2020 14:05		 Mahkemelere dışardan görevlendirilen sosyal hizmet görevlilerine ücret ödenir mi?
25 Ağustos 2020 11:12
Memurlar, ticari araç alabilir mi?
24 Ağustos 2020 11:07		 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?
20 Ağustos 2020 17:09
İki polisin açığa alınmasına büyük tepki!
20 Ağustos 2020 16:03		 Memurlar.net üyeleri, 'Üyelik Şifrelerini' daha güçlü şifreler ile değiştirmeli!
20 Ağustos 2020 15:05
CBK ile yurt dışı teşkilatı kurulması veya burs verilmesi Anayasa'ya aykırı mı?
20 Ağustos 2020 09:30		 İç denetçi sınavındaki YDS sorunu için çözüm üretilecek mi?
20 Ağustos 2020 00:02
Hizmetleri aksatmayan esnek çalışma modeli kalıcı olarak düzenlenmeli
19 Ağustos 2020 14:20		 memurlar.net'in hazırladığı görevde yükselme sınavlarına hazırlık platformu yayına başladı
18 Ağustos 2020 10:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - Bakan Dönmez: Giresun'da 2600 abonenin elektriği kesik15:04 - Sağlık Müdürlüğü'nden PCR test sonucu bekleyen vatandaşlara uyarı14:58 - Bu ilde bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı virüse yakalandı14:53 - İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi14:52 - 8 çalışanda virüs çıktı, sosyal hizmet merkezi'ne takviye ekip geldi14:46 - e-ticarette dolandırıcıların 'kargo' tuzağı
14:39 - Belediye Başkanından, meclüs üyesine suç duyurusu14:30 - Biden'e sessiz kalanların gündemi Fahrettin Altun14:27 - Yusufeli Barajı inşaatında virüs vakaları artınca yeni tedbirler alındı14:25 - Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı14:21 - Apartman bahçesinde 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu14:17 - 'Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak'
14:14 - Hemşireye tokat atan magandaya meydan dayağı14:05 - İzindeyken çağrılmasına rağmen göreve dönmeyen memur hakkında işlem yapılabilir mi?14:04 - Formula 1, dokuz yıl sonra yeniden Türkiye'de13:58 - Üniversite öğrencileri ozon cihazı ve yerel e-ticaret yazılımı geliştirdi13:52 - SUBÜ, aylık 4 bin 500 lira burs ile doktora öğrencisi alacak
13:43 - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Virüs bulaştıktan sonra, en yoğun kaçıncı günde kendini hissettiriyor?
Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler hakkında karar
FOX TV'nin yeni ana haber sunucusu canlı yayında veda etti
MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı
İbrahim Kalın: Yeni müjdeler gelebilir...
HDP'li Tuma Çelik'in Whatsapp mesajları ortaya çıktı!
Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu
300 Adıyaman cezaevi personeli il dışına nakil edilecek
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?
İş Bankası bile SEO yapmaya başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Onursal koordinatör 1
baş ağrısı 1
Fatih Portakal 1
corona virüs cezalarının silineceği kanısı 1
canlı yayında intihar etmek 1
serdar tatlı 1
ders çalışmak 2
fatih portakal'ın fox tv'den istifa etmesi 3
gram altının 425 liraya çıkması 1
demet akalın 2
SON İLANLAR
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpşa Rektörlüğü 30 İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak- Güncellendi
Türkiye İstatistik Kurumu 50 uzman yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam