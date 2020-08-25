Sağlık Müdürlüğü'nden PCR test sonucu bekleyen vatandaşlara uyarı
|25 Ağustos 2020 15:04
|Yazdır
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, korona virüs şüphesiyle PCR testi yaptıran vatandaşların test sonuçları açıklanana kadar evde kalmaları istendi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, test sonucunu bekleyen vatandaşlar şu uyarılarda bulunuldu:
"Numune sonucunuz çıkana kadar evde kalınız, işe ya da başkalarının bulunduğu alanlara gitmeyiniz. Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda; başka kişi/kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde mutlaka tıbbi (cerrahi) maske takmalısınız. Evde bulunduğunuz süre boyunca bahsedilen belirtilerde kötüleşme olur ya da nefes darlığınız ortaya çıkarsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için, numune alınan kişi ya da kişilerin mümkünse farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada maske takarak ve en az 2 metre fiziksel mesafeyi koruyarak oturmalı, maske nemlenmesi durumunda yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Evinize kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyiniz. PCR testinizin negatif çıkması durumunda, hastalığa karşı normal yaşantınızda maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyunuz. PCR testinizin pozitif çıkması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evde ziyaret edileceksiniz, LÜTFEN evden ayrılmayınız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Dönmez: Giresun'da 2600 abonenin elektriği kesik
25 Ağustos 2020 15:13
|Apartman bahçesinde 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
25 Ağustos 2020 14:21
|33 yaşındaki 'Dadaş Pirana' Guinnes Rekorlar Kitabına aday
25 Ağustos 2020 13:31
|Kurduğu tavşan eti çiftliğinde 'D' vitamini üretecek
25 Ağustos 2020 13:28
|Halk evine çekildi; ekipler sahada yaraları sarıyor
24 Ağustos 2020 23:55
|36 saat geçti! Adana Kozan'daki yangın söndürülemiyor
24 Ağustos 2020 23:51
|Mansur Yavaş'tan 'Bütçeyi birlikte hazırlayalım' çağrısı
24 Ağustos 2020 23:26
|Saklı cennet 'Gölalan Şelalesi' ziyaretçi akınına uğruyor
24 Ağustos 2020 21:56
|Araçlardaki çakar lambalarına talep devam ediyor
24 Ağustos 2020 18:06
|Tunca Nehri'nde 'yosun adacıkları' oluştu
24 Ağustos 2020 18:05