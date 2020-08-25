Bakan Dönmez: Giresun'da elektrik faturalarını erteliyoruz
Bakan Dönmez: Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz
|25 Ağustos 2020 15:59
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